Muğla'yı kurtarmaya geliyor! 'Projeler hazır'

Cumhur İttifakının AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Ayaydın, “Muğla’nın tüm sorunlarını Aydın Ayaydın’ın çözebileceğini rakibim Ahmet Aras da kabul ediyor. O zaman başkasına gerek yok ki. Ben zaten göreve talibim. Ben zaten projelerimi hazırlamış, geliyorum” dedi.

Cumhur İttifakının AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'yı karış karış gezen Aydın Ayaydın, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinliyor. Muğla'nın sorunlarına yönelik projelerini anlatan Ayaydın, bu kapsamda televizyon programına konuk oldu.Muğla'nın sorunlarını çözmek için göreve soyunduğunu anlatan Ayaydın, 'Aslı varken Muğlalı neden taklidini seçsin ki. Madem Muğla'nın tüm sorunlarını Aydın Ayaydın'ın çözebileceğini rakibim Ahmet Aras da kabul ediyor. O zaman başkasına gerek yok ki. Ben zaten göreve talibim. Ben zaten projelerimi hazırlamış, geliyorum. Taşın altına elimi sokmayı göze almışım, bunca yıldır çözemediğiniz sorunları çözmek için göreve soyunmuşum. Başkasına gerek yok. Bakın Muğla'nın doğru dürüst kanalizasyon sistemi yok diyorum şaşırıyorlar. Yaşamayan bilmez, neler çektiğimizi. 'Denizine, balığına kurduna kuşuna sevdalıyız' derler, 'burası Muğla yok öyle yağma' diye de bir nakaratla bu edebiyatlarını süslerler. Ama gereğini yapmadıktan sonra boş lafların bir değeri yok ki. Neyse. Az kaldı. Biz de görevi devralmaya geliyoruz. Dediğiniz gibi işi ehline bırakın artık. Geri sayım başladı. Tik tak.. tik tak' ifadelerini kullandı.