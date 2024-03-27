Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış beklenen yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde hissedilir miktarda (3-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 6°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ 11°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 12°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA 10°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, İskenderun Körfezi ile Burdur, Isparta, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 21°CParçalı bulutluHATAY 12°C, 21°CKıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 14°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 4°C, 18°CSabah saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 5°C, 19°CSabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıKONYA 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluSİVAS -2°C, 10°CÖğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıBatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 2°C, 19°CSabah saatlerinden sonra sağanak yağışlıKASTAMONU -1°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 6°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 6°C, 17°CSabah saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 3°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN 6°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT 1°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -8°C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS -7°C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA 2°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 2°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP 6°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT 1°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 7°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu