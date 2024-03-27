Emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyeler için geri sayım başladı. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin tüm ayrıntıları paylaştı. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olan vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi için ödemeler nasıl olacak? İşte gün gün ödeme takvimi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin merakle beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Işıkhan paylaşımında, 'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır' ifadelerini kullandı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi için ödemeler nasıl olacak? İşte gün gün ödeme takvimi...Bakan Işıkhan'ın emekli ikramiyesi hakkında açıklamaları şöyle:'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.17 ve 18 olanlara 2 Nisan19,20,21,22 olanlara 3 Nisan23,24,25,26 olanlara 4 NisanTamamı 5 Nisan tarihinde1 ve 2 olanlara 2 Nisan3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz.'