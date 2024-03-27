Emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyeler için geri sayım başladı. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin tüm ayrıntıları paylaştı. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olan vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi için ödemeler nasıl olacak? İşte gün gün ödeme takvimi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin merakle beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Işıkhan paylaşımında, 'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır' ifadelerini kullandı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi için ödemeler nasıl olacak? İşte gün gün ödeme takvimi...
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Işıkhan'ın emekli ikramiyesi hakkında açıklamaları şöyle:
'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024
Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.
4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;
17 ve 18 olanlara 2 Nisan
19,20,21,22 olanlara 3 Nisan
23,24,25,26 olanlara 4 Nisan
4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;
Tamamı 5 Nisan tarihinde
4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;
1 ve 2 olanlara 2 Nisan
3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz.'