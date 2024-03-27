Ankara perişan! 4 yıldır çivi çakmadı: Barınaklara ne oldu?

Ankara'da yılan hikayesine dönen ve sokak hayvanlarının rehabilitesi ve bakımı için adeta bir zorunluluk haline gelen hayvan barınağının yapımında Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır bir ilerleme sağlayamadı.İlk ihalesi 2020 yılında yapılan ve üç buçuk yılda gözle görülür bir ilerleme kaydedilemeyen Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hâlâ bir çivi dahi çakılamazken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açık ihaleyi fesh ederek, normal şartlarda ihale miktarı 26 milyon lira olan Rehabilitasyon Merkezi'nin, revize proje 45 milyon lira olarak yeniden ihalesini yaptı. Bu ihalede usul olarak 21/B maddesine uygun şekilde Yavaş'ın belirlediği firmaya "adrese teslim" olarak verildi.16 Eylül 2020 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan hayvan barınağı ihalesi, Başkan Yavaş tarafından hiçbir sebep göstermeden "mücbir sebep" denilerek iptal edildi. O dönem ihalenin kazananı olan şirketin teminatını verip vermediği ise bilinmiyor. Fesihten tam 90 gün sonra, iş "acil iş" kapsamında gösterilerek 21/B maddesine uygun şekilde yine "adrese teslim" ihale yapıldı. İlk seferde istenen 26 milyon TL, bir anda 45 milyon TL'ye çıktı. Öte yandan, barınak için ihale şartnamesine yerli üretim olan ST 37 ve ST 44 çelik yerine ST 52 çelik kullanılması şartı da eklendi. Beş yılda ABB'nin bütçesinin yüzde yetmiş biri bu şekilde adrese teslim ihalelere harcandı.Şeffaflık şovuyla dört bin ihaleyi canlı yayınladıklarını söyleyen ve bunu seçim propaganda malzemesi olarak kullanan Yavaş'ın, ihale kanunları içerisinde 21/B usulüne uygun doğrudan ihale ile adrese teslim ihale verdikleri anlaşıldı.