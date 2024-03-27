Almanya'daki alçak saldırıya sert tepki! 'Köşeye sıkışmış olan PKK...'

Almanya'da terör örgütü PKK sempatizanları, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasını hedef aldı.PKK yandaşlarının saldırısı sırasında sert cisimlerle binanın camları kırılmaya çalışıldı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.Türkiye, Alman makamlarından terör örgütüne karşı adım atmasını istedi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK'nın nokta atışı operasyonlar sonucunda köşeye sıkıştığına dikkat çekildi.Açıklamada, 26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşların ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatıldı.Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemesi gerektiği vurgulandı.Bakanlık, 'Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir.' dedi.Vatandaşların sağduyusu sayesinde bu provokasyonların daha büyük olaylara dönüşmediğine işaret edilerek şu ifadeye yer verildi:İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir.