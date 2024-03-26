Milli Savunma Bakanı Güler: Yurt içinde ve sınır ötesinde terörün kabiliyetini bitme noktasına getirdik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Kırıkkale'deki, Mühimmat Komutanlığı'nda şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Güler ve beraberindekiler, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bakan Güler, iftar programında yaptığı açıklamada, 'Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bölgemizde ve dünyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor; ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenlik ve huzuru için son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken bir yandan da terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor' dedi.Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdiklerini ifade eden Bakan Güler, ülkenin tamamında güvenlik ve huzur ortamının tesis edildiğini, terörle mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğini de en güçlü ve en etkili tedbirlerle sağladıklarını belirtti.Bakan Yaşar Güler, 'Fırtına Obüslerimiz, İHA-SİHA ve TİHA'larımız, taarruz helikopterlerimiz, TCG Anadolu gemimiz ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürün, kahraman ordumuzun istifadesine sunuldu. Son olarak, ülkemizin göz bebeği olan yerli ve millî muharip uçağımız KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, artık kendi savaş uçağını üretebilen dünyanın sayılı ülkelerden biri hâline geldi. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Kırıkkale'miz de köklü bir maziye dayanan savunma sanayindeki tecrübesiyle ülkemizin öncü şehirlerinden biridir. Nitekim, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve millî imkanlarla karşılayan pek çok kritik savunma sanayii projeleri, Kırıkkale'de yürütülmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımız bağlısı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz bünyesindeki; obüs, tank gibi büyük kalibreli silahları üreten ağır silah fabrikamız, hafif silah üretimi yapılan silah fabrikamız ile her çeşit ağır silah mühimmatı tasarlayıp üreten mühimmat fabrikamız, aynı şekilde çelik ve barut fabrikalarımız ile; tüm bu fabrikalarımızın lojistik, idari ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğümüz, Kırıkkale'nin yüz akı olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor' değerlendirmesini yaptı.İftar programına Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan katıldı.