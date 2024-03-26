Emekli ikramiyesi tarihleri duyuruldu: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
: Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin detayları paylaştı. Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi. Peki SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi için ödemeler nasıl olacak? İşte gün gün ödeme takvimi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin paylaşımda bulundu. İşte emekli ikramiyesi gün gün ödeme tarihleri...
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Işıkhan'ın emekli ikramiyesi hakkında açıklamaları şöyle:
'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.
İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ
Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.
4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;
17 ve 18 olanlara 2 Nisan
19,20,21,22 olanlara 3 Nisan
23,24,25,26 olanlara 4 Nisan
4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;
Tamamı 5 Nisan tarihinde.
4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;
1 ve 2 olanlara 2 Nisan
3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz.'