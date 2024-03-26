Deprem bölgesine 500 milyon Euro! Bakan Şimşek duyurdu
Devlet afet bölgesini desteklemeye devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya göre EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon avroluk yeni finansman desteği verilecek.
BAKAN ŞİMŞEK İLE BİR ARAYA GELDİLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink başkanlığındaki heyet, Bakan Şimşek'le Bakanlık'ta bir araya geldi. Söz konusu görüşmede Türkiye'nin ekonomi programı ve Banka ile güçlü işbirliğinin yanı sıra EBRD'nin deprem bölgesine yönelik finansman desteği ele alındı.
DEPREM BÖLGESİNDE KOBİ'LER DESTEKLENDİ
Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar avro finansman paketi açıklamıştı. Söz konusu paket kapsamında deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon avro finansman sağlandı.
BELEDİYELER KULLANACAK
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası heyetinin Bakan Şimşek'i ziyaretinde ziyaretinde, söz konusu finansman paketi kapsamında, EBRD'den 500 milyon avro finansman sağlanması için Bakanlık ile EBRD arasında mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak.
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli çifte depremden tkilenen bölgelerin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar bu kapsamda yaklaşık 3 milyar dolar kaynak sağlandı.
ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİ
Söz anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, 'Deprem yaralarını sarmak önceliğimizdir. Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.