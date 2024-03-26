CHP mitinginde tepki çeken anlar; Mikrofonu açık unutunca…

Özgür Özel'in Balıkesir'deki mitingine, ezan vaktinin yaklaşması üzerine ara verildiği sırada CHP'li görevlilerin mikrofona yansıyan diyaloğu dikkat çekti. Otobüs üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında" Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk, ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular" sözleri, açık unutulan mikrofona yansıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Halk Buluşması' programı kapsamında Balıkesir'e gitti. Özel, Edremit ilçesinde parti otobüsü üzerinden vatandaşa seslendi.CHP Edremit mitinginde 'ezan hassasiyeti' üzerinden algı yapmak isterken rezil oldu.Ezan vaktinin yaklaşması üzerine ara verilen mitingde müziğin kesildiği sırada mikrofona yansıyan diyalog dikkat çekti.Otobüs üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında'Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk, ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular' sözleri, açık unutulan mikrofona yansıdı.