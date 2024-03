CHP'li İBB'nin iş bilmezliği! 2 ev alev alev yandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekiplerinin bir sokakta yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı.Patlayan borudan çıkan alevler Kısa sürede büyüyen alevler bir binaya sıçradı. Mahalle sakinlerinin büyük panik yaşadığı anlarda iki daire kullanılamaz hale geldi.Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; İSKİ ekiplerinin bir sokakta gerçekleştirdiği çalışma sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.Kısa sürede yerini alevlere bırakan olayda 5 katlı bir bina yanmaya başladı. Bodrum katı saran alevler dakikalar içerisinde üst kata da sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Sokakta bulunan doğalgaz yetkililer tarafından kesilirken yanan 2 daire kullanılamaz hale geldi. Olayda ise şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.Mahalle sakini Bahattin Güner, “İSKİ ekipleri kazısı sırasında doğalgaz borusu patladı. Müdahale ettiler hemen ama yangın çıkmasına engel olamadılar. Kısa sürede alevler karşıda bulunan binaya sıçradı. İki daire kullanılamaz hale geldi. Şu an için sızıntı onarıldı. Mahallece çok korktuk, çok şükür ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı” dedi.