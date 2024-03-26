BBP’den Ayaydın’a tam destek: “Ayaydın'ın projeleri Muğla’yı daha ileriye taşıyacak”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi basın açıklamasında bulundu. Aydoğan, siyasi görüş farklılıklarının kenara bırakılıp, Muğla ve ülkenin geleceği için en doğru kararı verme günü olduğunu belirterek, 'Cumhur İttifakı değerli Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a olan açık desteğimi ve Büyük Birlik Partisi olarak tam arkasında durduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aydın Ayaydın, kendini kanıtlamış, vizyon sahibi ve Muğla'mızın değerlerine son derece bağlı bir liderdir. Onun, şehrimizin doğal ve kültürel mirasını koruyarak, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesini artırma yönündeki projelerine ve vizyonuna tam destek veriyoruz' dedi.BBP İl Başkanı Melih Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; 'Aydın Ayaydın'ın, Muğla'mız için hazırladığı projeler, şehrimizi daha ileriye taşıyacak, gençlerimize, kadınlarımıza ve tüm Muğlalılara daha fazla fırsat sunacak bir geleceği hedeflemektedir. Bu vizyon, sadece bir partinin değil, tüm Muğla'nın kazanımı olacaktır. Bu seçim, Muğla için bir dönüm noktasıdır.Hepimiz için en iyisini istiyoruz ve inanıyorum ki, Aydın Ayaydın liderliğindeki bu yeni dönem, şehrimize hak ettiği refahı, huzuru ve gelişimi getirecektir. Bu yüzden, her birinizin, Muğla'mızın geleceği için Aydın Ayaydın'a ve onun öncülük ettiği bu yolda bize katılmanızı canı gönülden rica ediyorum. Gelin, Muğla'mız için birlikte hareket edelim. Oyumuzu kullanarak, geleceğimize yön verme gücümüzü, en doğru şekilde Aydın Ayaydın ve onun liderliğindeki yepyeni bir Muğla için kullanalım. Muğla'mız için birlikte daha güzel yarınlara.'