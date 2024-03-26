Bakan Uraloğlu Artvin'de müjdeledi: Hopa'nın çilesi bitecek!

Ulaştırma alanında Türkiye'nin her tarafında birçok iş yaptıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ona rağmen bazı yerlerdeki bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik ama beklenene getiremedik." dedi. Öte yandan Uraloğlu bunlardan birinin de Artvin olduğunu ifade etti.Sözlerine devam eden Uraloğlu, Doğu Karadeniz'in coğrafi koşullarına dikkati çekerek, "Doğu Karadeniz'de zaten bir zorluk var, Artvin'e geldik mi o zorluk daha üst noktaya çıkıyor. Bu coğrafyayı bekleyen sizlere bizim de görevimiz hizmet etmek. Bazen bazı yaptığımız işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor." şeklinde konuştu."Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre oranın yeniden ele alınması gerekebiliyor." diyerek sözlerine devam eden Uraloğlu, "Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz var. Hopa'da bir köprü inşaatımız var, sizler de biliyorsunuz birazcık uzun sürdü ama inşallah haziran ayında bitirmiş olacağız. Dere yatağı, zemin zorluğu sıkıntıları olduğundan uzadı ama inşallah bitireceğiz." ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden Uraloğlu, Borçka'ya doğru devam eden işleri olduğunu belirterek, "Bir miktar mevcut ihale içerisinde devam edeceğiz. Uygun zamanlamayla da geri kalanını ihale edeceğiz. Yani Borçka'ya kadar geri kalanın tamamını ihale etmiş olacağız. Dolayısıyla bu yolu bitirdiğimizde Borçka'nın sahile olan ana bağlantısını inşallah sizlerin gündeminden çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.Bir başka devam eden projenin Güreşen Köprüsü olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Gerçekten teknolojik bir köprü, mühendislik olarak da güzel bir köprü. Karayolları Genel Müdürlüğü dönemimde de bazı problemlerle uğraştık. O problemleri çözmek zaman aldı. Çünkü orada bir baraj var, su var, zemin sıkıntıları var vesaire ama çözdük, yapıma devam ediyoruz." dedi.Sözlerine devam eden Uraloğlu, "Tabii kıtaları geçen Türkiye, denizin altını geçen Türkiye, Güreşen Köprüsü'nde biraz geç kaldığımızın farkındayız. Bundan sonra inşallah orayı hızlandırıyoruz." şeklinde konuştu.Açıklamalarında devam eden Uraloğlu, "Orada bir proje bitirdik, projeyi onayladık. Yaklaşık 6 kilometrelik bir tünel var ama o tünelin kendi özelliğinden dolayı kaçış tüneli dediğimiz küçük bir tünel de gerekiyor. Dolayısıyla hepsi bitti, şimdi oranın yatırım programına alınması sürecindeyiz. Macahel'deki muhtarlarımız bir heyet olarak gelmişti ben genel müdürken. Konuşmuştuk, projeyi hızlandırmıştık, bitirmiştik. Oradaki mevcut şartları tekrar gözden geçirdiğimizde bu 6 kilometrelik tünel, 4-5 kilometrelik de bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta biraz zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı."Malum biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan önce pandemi yaşadık, bu zorluklar var." diyerek sözlerine devam eden Uraloğlu, "Arkadaşlarımız orada tünelli bir alternatif üzerinde çalışıyorlar. Sizlerin de görüşünü alarak, Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini alarak orayı daha yapılabilir kılarsak inşallah onun da projesi uzun zaman almaz. Hızlıca bitirir, hemen onu da yatırım programına alır yürürüz diye düşünüyoruz. Yok olmadı, zaten elimizde halihazırda proje var. Onu biraz daha yakın takip edeceğiz ve şu önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız." şeklinde konuştu.Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim işimiz size hizmet edebilmek, daha iyi şartlarda hizmet edebilmek. Dün yetenin bugün yetmez olması da normaldir. O anlamda biz de üzerimize düşeni inşallah beraberce yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.