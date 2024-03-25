İsrail askeri Batı Şeria'da elleri havada yaşlı bir Filistinliyi öldürdü

İsrail, bir yandan Gazze'de katliamlarını sürdürürken, bir yandan da Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskılarını da artırdı.Semih Zeytun (63) isimli Filistinli, 21 Mart'ta Batı Şeria'daki bir otobüs durağında İsrail askerince vurularak öldürülmüştü.Çantasından bıçak çıktığı için vurulduİsrail basını, Zeytun'un çantasında yapılan aramada bıçak bulunduktan sonra İsrail askerince vurulduğunu yazmıştı.Yediot Aharonot gazetesi, Zeytun'un öldürüldüğü saldırının güvenlik kamerası görüntüsünü yayımladı.Ellerini havaya kaldırmasına rağmen vurdularGörüntüde, Filistinli yaşlı adamın ellerini havaya kaldırdığı ve yerinde sabit durduğu görülüyor. O anlarda İsrail askerinin, Filistinli adama birkaç kez ateş açtığı görülüyor. Zeytun, aldığı kurşun yaralarının ardından yere yığılıyor.Zeytun'un, birkaç yıl önce din değiştirerek Museviliği seçtiği öğrenildi.