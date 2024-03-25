Birleşmiş Milletler’den Gazze için acil çağrı

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, “Gazze'nin kuzeyinde insani desteğe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son 48 saatte Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı sağlanamadığını ve insani desteğe duyulan ihtiyacın hiç bu kadar acil olmadığını bildirdi.OCHA, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, son 48 saatte Gazze'nin kuzeyindeki binlerce kişi için hayati önem taşıyan gıda yardımının, güvenli erişim sağlanamadığı için durdurulduğunu belirtti.Gazze'deki kıtlık arttıkça ailelerin hayatta kalmak amacıyla seçimler yapmak zorunda kaldığını vurgulayan OCHA, paylaşımda, "(Gazze'nin kuzeyinde) Güvenli, engel olmadan insani desteğe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı." ifadesini kullandı.