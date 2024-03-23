Ralli'de Ayaydın fırtınası! “Muğla’ya hizmet yarışı içerisinde olacağız”

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, “Ege Rallisi Marmaris”e klasik otomobiliyle kızı Pınar Ayaydın ile katıldı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, kızı Pınar Ayaydın ile birlikte "Ege Rallisi Marmaris"e katıldı. Klasik otomobiliyle ralliye katılan Ayaydın, ““Muğla’ya hizmet yarışı içerisinde olacağız” sözünü verdi.31 Mart seçimleri hakkında konuşan Ayaydın, "Serkan Yazıcı ile 1 Nisan'dan sonra kollarımızı sıvayacağız, hizmet yarışı için çaba göstereceğiz. Vatandaşımıza 10 yılda gelmeyen belediye hizmetlerini 5 yıl içerisinde tamamını halledeceğiz” ifadelerini kullandı.