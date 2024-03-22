Siyonist İsrail katliama hazırlanıyor! 30 bin kadın, çocuk ve yaşlı ölümün pençesinde

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bine dayandı. Katil İsrail, yaraladığı Filistinlilere hastanede bile rahat vermiyor.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hedefi olan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların tedavi edildiği Şifa Hastanesinde ikinci kez İsrail ordusunun hedefi oldu.İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerini hedef alması sonucu yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan minik Seca, acılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Küçücük bedeninde oluşan derin yanıkların acısıyla kıvranan küçük çocuğun çığlıkları yürek burkuyor.Şifa Hastanesi'ne kaldırılan minik Seca'nın yanık tedavisi İsrail askerlerinin hastaneye baskın düzenlemesinin ardından yarım kaldı.Seca'nın babası, yanık tedavisi gören çocuğunu İsrail baskını nedeniyle Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldı.Seca'nın yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların İsrail'in kullandığı yasaklı silahlar sebebiyle oluştuğu belirtilirken, babası kızına tedavi imkanı ve gıda bulmakta güçlük çekiyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana sivil yaşam alanlarına 70 bin tondan fazla bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer alıyor.Filistin Kızılayı, 21 Mart Anneler Günü münasebetiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden annelere dikkat çekti. Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları dolayısıyla her gün 37 annenin şhit olduğu bildirildi.ŞİFA HASTANESİ'NDE YOĞUN BAKIMDA İLAÇ VE OKSİJENDEN MAHRUM BIRAKILAN 13 HASTA ÖLDÜGazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde 13 hastayı yoğun bakım odalarında ilaç, gıda ve oksijenden mahrum bırakarak kasten öldürdüğünü belirtti.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, hastanenin yoğun bakım odalarında ciddi yoğun bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 22 hasta bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, 'İsrail ordusunun, 4 günden bu yana işgal altında tuttuğu hastanede 13 hastayı ilaç, solüsyon, elektrik, yedek malzeme ve oksijen vermeyerek kasten öldürdüğü' ifade edildi.Ulaşılan son bilgilere göre yoğun bakımlarda solunum cihazına bağlı 4 hastanın hayatını kaybettiği aktarılırken, bu 4 hastanın söz konusu 13 kişi arasında olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.İsrail ordusunun, hastaları öldürmek için elektriğini keserek oksijeni de durdurduğu, ayrıca doktor ve hemşireleri alıkoyarak departmanlardan uzaklaştırdığı, kıyafetlerini çıkarmaya zorladığı ve hastaneye ulaşmalarını engellediği, hastanede yedek parça, doktor ve hemşire yokluğundan yaraları çürüyen yaralılar ve hastalar bulunduğu aktarıldı.İsrail ordusunun, uluslararası hukuku ve çeşitli insan hakları protokollerini açık ve net bir şekilde ihlal ederek tedaviyi, yedek malzeme almak için eczanelere ve ilaç depolarına erişimi engellediği kaydedildi.Hastanedeki hasta ve yaralılara karşı İsrail ordusu tarafından 'aç bırakma' yönteminin bir silah olarak kullanıldığı, organize bir şekilde ve kasıtlı olarak soykırım uygulandığı, korkunç ve açık bir şekilde insanlık suçları işlendiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca hastalara, yaralılara, sağlık personeline ve Filistin halkına karşı devam eden suçlardan tamamen İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun sorumlu olduğu vurgulanırken, dünyaya da İsrail'in insanlığa karşı işlediği ve uluslararası hukuku ihlal ettiği suçları kınama çağrısında bulunuldu.Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, çevredeki binaları ateşe verdiğini belirtti.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi ve çevresine yönelik saldırılarını dördüncü gününde de sürdürdüğü ifade edildi.İsrail askerlerinin, hastaneye, altyapısına ve ekipmanlarına zarar verdiği, içindeki hastalar, sağlık çalışanları ve yerinden edilen sivilleri alıkoyduğu, çevresindeki binaları ateşe verdiği ve patlattığı kaydedildi. Hastanedekilerin silah tehdidi altında güneye gitmeye zorlandığı belirtildi.Açıklamada ayrıca Şifa Hastanesi ve çevresinde yaşananlar karşısında uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterilerek, Arap ülkeleri ve halklarına 'soykırımı durdurmak için harekete geçme' çağrısında bulunuldu.İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.Filistin basını, İsrail ordusunun, bu sabah Şifa Hastanesi yerleşkesinde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.Gazze'deki hükümet, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde 13 hastayı yoğun bakım odalarında ilaç, gıda ve oksijenden mahrum bırakarak kasten öldürdüğünü belirtmişti.Gazze'deki hükümet, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde 13 hastayı yoğun bakım odalarında ilaç, gıda ve oksijenden mahrum bırakarak kasten öldürdüğünü belirtmişti.