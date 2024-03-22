Ramazan’ın ikinci cumasında Kudüs’te siyonist abluka! Filistinli Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya giremiyor
Terör devleti İsrail, ramazan ayının ikinci cumasında da işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girip ibadet etmesini engelliyor. İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kurdu.
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma ve Batı Şeria'da saldırılara devam ederken işgal altındaki Doğu Kudüs'te ise her cuma günü Mescid-i Aksa'yı abluka altına alarak Filistinli Müslümanların ibadet etmesini engelliyor.
MESCİD-İ AKSA'DA SİYONİST ABLUKA
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamalar ramazan ayının ikinci cumasında da sürdürüyor.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya az sayıda kişinin girmesine izin verdi
İsrail güçlerinin Kudüs sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.