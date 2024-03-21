İstanbul için güzel haber! Barajdaki son durum...

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,65 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 21 Mart 2024 Perşembe günü yüzde 79,44 olarak ölçüldü.21 Mart Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,34 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 21 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %88,33Darlık Barajı: %86,24Elmalı Barajı: %89,38Terkos Barajı: %81,35Alibey Barajı: %70,11Büyükçekmece Barajı: %75,65Sazlıdere Barajı: %58,73Istrancalar Barajı: %68,64Kazandere Barajı: %73,28Pabuçdere Barajı: %72,2