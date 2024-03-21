Gazze'de kan durmuyor: Can kaybı 31 bin 988'e ulaştı

İsrail ablukası altında olan Gazze'de bombalar durmuyor.167 gündür devam eden saldırılarda İsrail ordusu, Filistinli sivillere yönelik acımasız eylemlerini sürdürüyor. İsrail, tüm uyarılara rağmen bölgeyi havadan karadan ve denizden kuşatarak insani yardım tırlarını engelliyor.Yardımların engellenmesiyle birlikte açlıkla savaşan Gazze halkının hali her geçen gün daha vahim bir hal alıyor.Bombalar altında yaşamını sürdürmeye çalışan siviller bir yandan da açlık ve susuzlukla mücadele ederken, can kaybı da günden güne artıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 92 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının ise 31 bin 988'e, yaralananların sayısının da 74 bin 188'e yükseldiği aktarıldı.Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSrelief) tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 40 milyon dolarlık yardım fonu sağlayacağı belirtildi.Açıklamada, taahhüt edilen fonun Gazze Şeridi'nde 250 binden fazla kişi için gıda ve 20 bin aile için çadır ihtiyacını karşılayacağı duyuruldu.