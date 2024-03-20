Dünyanın her ucu etkilenecek! Tarih verildi: Geceler ve gündüzler...

Ekinoks sözcüğünün kökeni, Latince eşit anlamına gelen ''aequus'' ve gece anlamına gelen ''nox'' sözcüklerinin birleşimi olan ''aequinoctium'' sözcüğüne dayanır.Her yıl 21 Mart tarihinde yaşanan 'ilkbahar ekinoksu', dünyanın kuzey ve güney yarımkürelerini etkisi altına alır.Ekinoksun akabinde gece ve gündüzlerde değişimler yaşanır. Peki 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Ekinoks nasıl oluşur? 21 Mart'ta neler olur? İşte detaylar...21 Mart'ta gerçekleşen ilkbahar ekinoksu, Dünya'nın kuzey ve güney yarıküreleri arasındaki güneş ışınlarının eşit miktarda dağıldığı ve gün ile gecenin eşit olduğu anlamına gelir.İlkbahar ekinoksu, her yıl 20 veya 21 Mart civarında gerçekleşir ve güneş ışınlarının Dünya'nın ekvatoruna dik olarak gelmesiyle karakterizedir. Bu durum, hem kuzey hem de güney yarıkürede baharın başlangıcını işaret eder.İlkbahar ekinoksu, astronomik olaylar arasında önemli bir dönüm noktasıdır ve genellikle yeni başlangıçlar, yenilenme ve doğanın uyanışıyla ilişkilendirilir.21 Mart tarihinde Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır.Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.