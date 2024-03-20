ABD basınında dikkat çeken TB2 yorumu: Savaşta durumu tersine çevirdi

Son 3 4 yıl içinde dünyanın pek çok bölgesinden gelen savaş havaları dünyaya korku tohumlarını ekerken, özellikle Karabağ ve Ukrayna savaşındaki rolü sonrası drone'ların etkisi giderek artıyor.ABD merkezli Business Insider ise Drone'ların savaş alanlarındaki rolünü ele alarak, dikkat çeken bir analize imza attı. 'Drone'lar durumu tersine çevirdi' başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan Business Insider Türk SİHA'larına da ayrı bir parantez açtı.Özellikle Afrika'daki savaşlarda Drone'ların çok daha yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten ABD'li medya kuruluşu, 'Drone'lar Afrika'daki savaşların gidişatını değiştiriyor' ifadelerini kullandı.Öte yandan Business Insider Türk SİHA'larının bölgedeki etkisine dikkat çekerek, 'Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Libya'ya konuşlandırması, Trablus'taki uluslararası alanda tanınan hükümetin, 2020'de Trablus'u kuşatan Libya Ulusal Ordusu'na karşı kararlı bir karşı saldırı başlatmasına yardımcı oldu' denildi.Business Insider söz konusu haberin devamında ise 'Tek bir tanesi 5 milyon dolar değerindeki olan TB2 drone, çok fazla hava kuvveti olmayan bir ülkeye ve hava savunması olmayan bir rakibe karşı muazzam bir yardım' ifadelerine yer verdi.Aynı haberin devamında son yıllarda Etiyopya'nın çok sayıda TB2 drone aldığını hatırlatan gazete, 'Bu dronlar, yeterli hava savunması olmayan bir rakibe karşı potansiyel olarak ölümcül olabilir' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin en çok yurt dışına ithal ettiği Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.Öte yandan TB2'de 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.Milli SİHA'mız Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekoruda kırdı.Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;-18,000 Feet Operasyonel İrtifa-27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi-Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)-Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği-GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği-25.000 Feet Maksimum İrtifa-Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;-Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği-Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği-Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği-Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği-Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması-Çapraz Yedekli YKİ Sistemi-Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri-Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri