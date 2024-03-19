CHP'li belediyelerde kronik sorun! Metro aksadı... İzmirliler yolda kaldı

İzmir'de ulaşımın önemli hatlarından olan Narlıdere-EVKA3 metro hattında meydana gelen arıza sebebiyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.Metro A:Ş:'den yapılan açıklamada 'Sayın Yolcularımız, İzmir Metrosu'nda tenik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz' denildi