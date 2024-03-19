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Beyaz Gazete
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CHP'li belediyelerde kronik sorun! Metro aksadı... İzmirliler yolda kaldı

İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamada meydana gelen teknik arıza sebebiyle metro seferlerinde aksamalar yaşandığı duyuruldu

Ekleme: 19.03.2024 - 09:35 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyelerde kronik sorun! Metro aksadı... İzmirliler yolda kaldı
İzmir'de ulaşımın önemli hatlarından olan Narlıdere-EVKA3 metro hattında meydana gelen arıza sebebiyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Metro A:Ş:'den yapılan açıklamada 'Sayın Yolcularımız, İzmir Metrosu'nda tenik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz' denildi