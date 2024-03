CHP'li ABB'de zamanlaması manidar yangın! Bir arşiv yok oldu... Mansur Yavaş delil mi karartıyor?

Türkiye yerel idarecilerini belirlemek için günler sonra sandık başına gidiyor. Bu süreçte CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zamanlaması manidar bir olay yaşandı.Belediye binasının dördüncü katında bulunan 'Genel Sistem Odası'nda yangın çıktı.Yangında Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm arşivin yok olduğu öğrenildi.Yangın nedeniyle tüm belediye çalışanlarının dışarı çıktığı belirtildi.Akıllara 'Ankara'yı borç batağına sürükleyen Mansur Yavaş, arşiv yakarak delil mi karartıyor?' sorusu geldi.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara'yı borç batağına sürüklediğini, ABB'nin de 20 milyar borcu olduğunu söyledi.Altınok, 'ABB'nin şu an 20 milyar borcu var. Bütün şirketler batak, zararda. Eskiden kâr eden şirketler de şu an zararda. Çünkü arpalık oldu bu şirketler. 3,5 milyar borç 20 milyar oldu. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, hala satıyor. Eskiden ABB, işçinin SGK primlerini kesip yatırıyordu. Şu an 8 milyar SGK'ya prim borcu var. Ankara'da 9 milyar yapılan bir iş varsa onu göstersinler. 8 milyarlık Ankara'da bir hizmet varsa, o da yok' ifadelerini kullandı.