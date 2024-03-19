CHP’de yeni Burcu Köksal vakası! Balıkesir adayı Ahmet Akın DEM Parti’yi hedef aldı: Şerefsizlerle…

CHP, yerel seçimde Kandil İttifakı'nı kurarak DEM Parti ile anlaştı. Ortak mitinglerde, PKK pavaçraları ile Öcalan sloganlarına kulak tıkadı. Ancak kirli ittifak, CHP içinde de huzursuzluk yarattı. İlk olarak Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" çıkışı yaptı. Özgür Özel "Sürçilisan" dese de durumu toparlayamadı. Şimdi ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, hem partisini hem de DEM Parti'yi hedef aldı. "Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için PKK'nın siyasi uzantısı DEM'e yanaştı. Kandil'den gelen talimat üzerine büyükşehirlerde 'kent uzlaşısı' adı altında kirli ittifaka imza attı. İstanbul Esenyurt'taki belediye başkan adayını geri çeken CHP, DEM Parti adayına destek vereceğini açıkladı.CHP ve DEM'in ortak mitinglerinde bebek katili terörist Öcalan lehine sloganlar atılması hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı. Son olarak bazı illerdeki belediye başkan adayları da DEM Parti ile yapılan ittifaka karşı çıktı. İlk olarak Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, yaptığı miting sırasında 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak' çıkışı yaptı.Bu sözler, DEM Parti'de tepkiyle karşılanırken paniğe kapılan Özgür Özel, 'Sürçülisan oldu. Burcu Başkan, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi' sözleriyle durumu toparlamaya çalıştı. Sözlerinden geri adım atmayan Burcu Köksal ise 'Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım' diyerek gerginliği artırdı.İstanbul'da DEM Parti desteğiyle 2019'da belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ise Köksal'ın açıklamalarına çok sert çıktı. 'Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim' ifadelerini kullandı.DEM Parti'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Öztürk Türkdoğan ise Köksal'ın sözleri nedeniyle Özel'e 'CHP, sosyal demokrat bir parti olduğunu söylüyorsa, bu tarz düşüncelere sahip insanlarla yollarını ayırmalı' mesajı yollarken Kandil uzlaşısında bir kez daha gerilim tırmandı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, dün akşam katıldığı bir mitingde hem partisini hem de DEM Parti'yi hedef aldı. Akın, 'Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim' sözleriyle CHP'nin ortağını suçladı. Sözleri büyük alkış aldı…