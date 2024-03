AK Parti Muğla Başkan Adayı Ayaydın: Personel alımında öncelik kadınlarımızın olacak

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın 1 Nisan'dan itibaren Muğla'da kadınlar için farklı bir dönemin başlayacağını söyledi. Öncelikle Belediye'de kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacağını ifade eden Ayaydın, "Şu an yönetim bizde olmadığı için kesin rakamlara sahip değilim. Ancak tahmin ediyorum ki toplam Büyükşehir Belediye çalışanları arasında kadın istihdam oranı yüzde 30'lar civarındadır. Yani her 100 çalışandan ancak 30'u kadındır. Biz bu rakamı hızlı bir şekilde artıracağız. Yani eğer tahmin ettiğim gibi 30-70 dengesi varsa biz onu 36-64 seviyesine, uzun vadede ise 45-55 dengesine çıkaracağız. Bu da işe yeni alımlarda daha çok kadınları tercih edeceğiz anlamına geliyor" dedi.Ayaydın kadınların istihdama daha çok katılmalarını istediklerini ifade ederken, onların geride bırakacakları çocukları için de kreşler yapacaklarını söyledi.Ayaydın, "Yapacağımız kreşler de öyle kar amacı gütmeyecek. Fiyatlarıyla özel sektörün yaptığı kreşlerle yarışmayacak. Son derece makul ücretlendirilecek. Sadece kendisini çevirmesini, zarar etmemesini amaçlayacağız. Buradan para kazanma gibi bir niyetimiz olmayacak" diye konuştu.Ayaydın kadınlara yönelik diğer Büyükşehir belediye projelerini de şöyle sıraladı: "Her şeyden önce şiddet gören ya da hukuki destek alma ihtiyacı hisseden kadınlarımız için Büyükşehir Belediyesi'nde bir hukuk bürosu kurulacak ve 2 avukat sadece bu konularla ilgilenecek. Bu konuyla bağlantılı olarak en az 4 ilçemizde sığınma evleri kurulacak. Kadın girişimciler Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenecek. Kadınlarımız tarafından yapılan el emeği ürünler. Büyükşehir tarafından satın alınarak, özel günlerde misafirlerimize Muğlalı kadınlarımızın eserleri hediye edilecek" dedi.