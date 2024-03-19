18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Memur olmak isteyenler dikkat! Kamu kurumları personel alımı ilanlarını peş peşe yayımladı. 18 kamu kurumuna çeşitli pozisyonlar için binlerce personel alımı yapılacak. Peki kurumların başvuru şartları neler? Personel alımı başvuruları nereden alınıyor? Hangi pozisyonlar açık? İşte detaylar...
18 kamu kuruluşuna binlerce personel alımı yapılacak. Kurumların personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru şartları ve tarihlerinin detaylıca yer aldığı ilanları tek tek listedik.
KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPILACAK
18 kamu kuruluşu toplamda 9.492 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, EPDK, Türkiye Ulusal Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve TÜRK PATENT personel alımı ilanlarında detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 8.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız' dedi.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.
Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.
Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1271 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.
Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.
Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Başvurular, adayların https://sinav.gib.gov.tr adresindeki 'Online Sınav Sistemi'ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 7 AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 7 (yedi) adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.
Başvurular 11 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.
Giriş Sınavı yazılı olarak 21 Nisan 2024 Saat 10:00'da Ankara'da yapılacak.
EPDK 25 ENERJİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 25 adet Enerji Uzman Yardımcısı unvanında memur alımı yapacak.
Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.
Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katı aday çağırılacak.
Sınav başvuruları 15 Mart 2024 Cuma günü saat 08.00'de başlayıp, 22 Mart 2024 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'lerden alınan puanlar esas alınacak.
TÜRK PATENT 30 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Türk Patent ve Marka Kurumu, 30 adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapacak.
26 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek.
Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek.
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 96 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş sınavı ile çeşitli unvanlarda 96 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
18 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
KIYI EMNİYETİ 3 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 3 personel alımı yapacak. Söz konusu personeller daimi işçi statüsünde alınacak.
Bu kapsamda, 2 büro personeli EKPSS ile 1 büro personeli KPSS P3 puan türüyle alınacak. İlana başvurular, 1 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun 'https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx' internet adresinde yayımlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, büro personeli (Muhasebe, Yönetim Bilişim Sistemleri, Maliye, Ağ ve Sistem Yönetimi, Yönetici Asistanı), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik), Destek Personeli (Yemekhane Personeli, Temizlik Görevlisi, Bakım Onarım - Elektrik, Bakım Onarım - Soğutma Sistemleri, Teknisyen) pozisyonları için 25 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.
18 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 5 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet Uzman Personel ve 2 adet Destek Personeli pozisyonu için Giriş Sınavı; 1 adet Uzman Personel pozisyonu için ise Seçme Sınavı yapılacak.
Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 18 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılabilecek.
TÜBİTAK 4 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ALACAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Ankara'da görevlendirmek üzere 4 İş Güvenliği Uzmanı alacak.
Başvurular 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek.
TTK 2 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak.
15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü büro personeli unvanında Genel Sekreterlik birimi için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alacak.
19 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, 3 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 2 Büro Personeli unvanında 5 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 29 Mart 2024 tarihinde sona erecek.
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için 8 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 27 Mart 2024 tarihinde sona erecek.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Kıdemli Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Yazılım Uzmanı unvanlarında 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.
11 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Mart 2024 tarihinde sona erecek.
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınması ve gelişmesinde vazifelendirilecek seyahat engeli olmayan 2 uzman personel alımı yapacak.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının merkezi Isparta ili olup ajansın faaliyet alanları Antalya, Burdur ve Isparta illeridir. Sınavda başarılı olanlar Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışacak.
1 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
DİCLE KALKINMA AJANSI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere 2 uzman personel alımı yapacak.
25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olan (Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacak) sözleşmeli personel alımı yapacak.
19 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mart 2024 tarihinde sona erecek.