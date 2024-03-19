18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı

18 kamu kuruluşuna binlerce personel alımı yapılacak. Kurumların personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru şartları ve tarihlerinin detaylıca yer aldığı ilanları tek tek listedik.18 kamu kuruluşu toplamda 9.492 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, EPDK, Türkiye Ulusal Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve TÜRK PATENT personel alımı ilanlarında detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız' dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.Başvurular, adayların https://sinav.gib.gov.tr adresindeki 'Online Sınav Sistemi'ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 7 (yedi) adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.Başvurular 11 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.Giriş Sınavı yazılı olarak 21 Nisan 2024 Saat 10:00'da Ankara'da yapılacak.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 25 adet Enerji Uzman Yardımcısı unvanında memur alımı yapacak.Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katı aday çağırılacak.Sınav başvuruları 15 Mart 2024 Cuma günü saat 08.00'de başlayıp, 22 Mart 2024 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'lerden alınan puanlar esas alınacak.Türk Patent ve Marka Kurumu, 30 adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapacak.26 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek.Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek.Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş sınavı ile çeşitli unvanlarda 96 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.18 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 3 personel alımı yapacak. Söz konusu personeller daimi işçi statüsünde alınacak.Bu kapsamda, 2 büro personeli EKPSS ile 1 büro personeli KPSS P3 puan türüyle alınacak. İlana başvurular, 1 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun 'https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx' internet adresinde yayımlandı.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, büro personeli (Muhasebe, Yönetim Bilişim Sistemleri, Maliye, Ağ ve Sistem Yönetimi, Yönetici Asistanı), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik), Destek Personeli (Yemekhane Personeli, Temizlik Görevlisi, Bakım Onarım - Elektrik, Bakım Onarım - Soğutma Sistemleri, Teknisyen) pozisyonları için 25 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.18 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet Uzman Personel ve 2 adet Destek Personeli pozisyonu için Giriş Sınavı; 1 adet Uzman Personel pozisyonu için ise Seçme Sınavı yapılacak.Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 18 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılabilecek.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Ankara'da görevlendirmek üzere 4 İş Güvenliği Uzmanı alacak.Başvurular 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek.Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak.15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü büro personeli unvanında Genel Sekreterlik birimi için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alacak.19 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, 3 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 2 Büro Personeli unvanında 5 sözleşmeli personel alımı yapacak.Başvurular 29 Mart 2024 tarihinde sona erecek.Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için 8 sözleşmeli personel alımı yapacak.Başvurular 27 Mart 2024 tarihinde sona erecek.İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Kıdemli Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Yazılım Uzmanı unvanlarında 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.11 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Mart 2024 tarihinde sona erecek.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınması ve gelişmesinde vazifelendirilecek seyahat engeli olmayan 2 uzman personel alımı yapacak.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının merkezi Isparta ili olup ajansın faaliyet alanları Antalya, Burdur ve Isparta illeridir. Sınavda başarılı olanlar Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışacak.1 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere 2 uzman personel alımı yapacak.25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olan (Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacak) sözleşmeli personel alımı yapacak.19 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mart 2024 tarihinde sona erecek.