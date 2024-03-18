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Beyaz Gazete
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin hudutta yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 18.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.