Mansur Yavaş'tan bir rezillik daha! Vatandaş olmayan hizmete isyan etti

CHP'li belediyelerin hizmette beceriksizliği son sürat devam ediyor.Seçildiği günden bu yana başkent Ankara'ya tek bir çivi dahi çakmayan CHP'li Mansur Yavaş bir kez daha sınıfta kaldı.5 yıl önce kendisinin 'tadilat' bahanesiyle kapattığı BELPA Buz Pateni Sarayı yine hizmzet veremiyor. Buz pateninde gelecek vaad eden genç sporcular ve vatandaşlar gördüğü durum karşısında şaşkınlığa uğradı.Açılışının dün gerçekleştiği BELPA Buz Pateni Sarayı'nın bugün hizmet veremediğini gören vatandaş isyan etti.Salonun önüdnde isyan eden vatandaş, 'Evet şu an 18 Mart 2024 günü. Dün açılışı gerçekleştirilen, Mansur Yavaş'ın sözünü verdiği ve milyonlarca lira harcanan BELPA Buz Pateni Sarayı'nın önündeyiz. Fakat açık değil, güvenlikler içeri almıyorlar.' ifadelerini kullandı.