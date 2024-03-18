Mansur Yavaş'tan bir rezillik daha! Vatandaş olmayan hizmete isyan etti
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın başkent Ankara'daki rezillikleri bitmek bilmiyor. Göreve gelir gelmez tadilat bahanesiyle kapatmış olduğu BELPA Buz Pateni Sarayı'nın açılışı 5 yıl sonra 17 Mart 2024 tarihinde güç bela gerçekleştirilmişti. Hizmet bekleyen vatandaş ise yine yeniden hayal kırıklığına uğradı.
CHP'li belediyelerin hizmette beceriksizliği son sürat devam ediyor.
Seçildiği günden bu yana başkent Ankara'ya tek bir çivi dahi çakmayan CHP'li Mansur Yavaş bir kez daha sınıfta kaldı.
5 yıl önce kendisinin 'tadilat' bahanesiyle kapattığı BELPA Buz Pateni Sarayı yine hizmzet veremiyor. Buz pateninde gelecek vaad eden genç sporcular ve vatandaşlar gördüğü durum karşısında şaşkınlığa uğradı.
Açılışının dün gerçekleştiği BELPA Buz Pateni Sarayı'nın bugün hizmet veremediğini gören vatandaş isyan etti.
'MİLYONLARCA LİRA HARCANDI, ÇALIŞMIYOR!'
Salonun önüdnde isyan eden vatandaş, 'Evet şu an 18 Mart 2024 günü. Dün açılışı gerçekleştirilen, Mansur Yavaş'ın sözünü verdiği ve milyonlarca lira harcanan BELPA Buz Pateni Sarayı'nın önündeyiz. Fakat açık değil, güvenlikler içeri almıyorlar.' ifadelerini kullandı.