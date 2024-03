Instagram ve Threads kullananlar dikkat! Rekabet Kurumu 'durumu kötüye kullanma' dedi! Günlük 4,7 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, META'nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.'META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler getirilmişti.Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC (META) hakkında 2021 yılında başlatılan soruşturmada; Facebook,Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanılan verileri birleştirmek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığına, META ekonomik bütünlüğü hakkında 346.717.193,40 TL idari para cezası uygulanmasına ve META'ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti.Bahsi geçen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belirlenen süre 09.12.2023 tarihinde sona erdi. META tarafından nihai olarak Kuruma sunulan öneriler yeterli bulunmadı. Bu nedenle META'ya tanınan sürenin dolmasıyla birlikte, META hakkında günlük 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Kurul, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi.Onay ekranı ise; kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmemeli, kullanıcıların reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeleri içermeli ve dolayısıyla onay vermek istemeyen kullanıcılara da aynı kolaylıkta bu imkânı sağlamalıydı.Diğer bir ifadeyle META tarafından Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine yönelik tercihleri için kullanıcılara sunulacak olan ekran bildirimi, yeterli derecede şeffaf olmaması, bir başka deyişle kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirme içermemesi ve kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi sebepleriyle soruşturma kapsamında ele alınan rekabet karşıtı endişeleri gidermesi hususunda yeterli görülmedi.Bunun üzerine, Kurul, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere, META tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi.META Hakkında Yükümlülükleri Yerine Getirmemesine Dair Alınan Kurul Kararı Duyurusu (10.1.2024):Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC (hep birlikte META) ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. (MADOKA) hakkında yürütülen soruşturma sonucunda alınan 20.10.2022 tarihli ve 22-48-706-299 sayılı Kurul kararı kapsamında;Hakkında soruşturma yürütülen MADOKA'nın inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığına, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına,META'nın kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hâkim durumda olduğuna,META'nın temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine,Bu nedenle META'ya 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik' in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin üzerinden takdiren, Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC'ye müteselsilen 346.717.193,40 TL idari para cezası verilmesineMETA'nın (c) bendinde belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için;Gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Rekabet Kurumuna (Kurum) sunması,Gerekli tedbirleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde yerine getirmesi,İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerini yerine getirmesine karar verilmiştir.İlgili gerekçeli kararın META tarafından 09.09.2023 tarihinde tebellüğ edilmesi ile birlikte gerekli tedbirlerin Kuruma tevsik edilmesi için belirlenen 1 (bir) aylık sürenin 09.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin süre uzatım talebi, Kurulun 05.10.2023 tarihli ve 23-47/902-M sayılı kararı ile kabul edilmiştir.META'nın süresi içerisinde Kurum kayıtlarına sunduğu ve 19.12.2023 tarihinde revize ederek Kurum kayıtlarına sunduğu uyum tedbirleri Kurulun 21.12.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve söz konusu önerilerin 'Uyum Çözümü'nün Başlatılmasıyla Seçimin Teyit Edilmesi' başlıklı kısmında yer alan ifade ve açıklamaların;Kurulun 20.10.2022 tarihli ve 2248-706-299 sayılı kararının e) bendinin (a) alt bendinde hükme bağlanan;'Belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Kuruma sunması' şeklindeki yükümlülüğü karşılamakta yeterli olmadığına;Söz konusu yükümlülük kapsamında gerekli tedbirlerin Kuruma tevsik edilmesi için belirlenen 1 (bir) aylık sürenin 09.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin süre uzatım talebi Kurulun 05.10.2023 tarih ve 2347/902-M sayılı kararı ile kabul edildiğinden, Kurulun 20.10.2022 tarihli ve 22‐48/706‐299 sayılı kararının (a) bendinde yer alan yükümlülük kapsamında META tarafından Nihai Uyum Çözümü'nün Kuruma sunulması için son tarihin 11.12.2023 olduğu dikkate alındığında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında 12.12.2023 tarihinden başlamak üzere Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC'den oluşan META ekonomik bütünlüğüne, Nihai Uyum Çözümü'nün Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına 23-60/1162-417 sayı ile karar verilmiştir.'