Dayan İstanbullu! 5 yıllık İETT faciası! Gözlerinize inanamayacaksınız...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 senesinden itibaren, İETT'de her yıl 130 bini geçecek şekilde toplamda 823 bin 915 otobüs arızası kayıtlara geçti.
İstanbullu 31 Mart'ta sandığa gidip şehri yönetecek başkanı seçecek.
Seçim tarihi yaklaştıkça ise CHP'li İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesi gündemde.
İstanbulluları canından bezdiren otobüs arızları
Bu 5 yıllık süreçte ise en çok dikkat çeken sorun toplu taşıma araçlarının ardı arkası kesilmeyen arızaları. Bu süreçte ise İETT otobüsleri dikkat çekiyor. 2019'dan bu yana yollarda arızalanan, yanan, yolda kalan otobüs görüntüleri eksik olmadı.
İstanbulluları hayattan bezdiren bu arızların resmi verileri ortaya çıktı.
5 yıllık arıza bilançosu
Buna göre İETT otobüsleri son 5 yıllık otobüs arıza sayıları şu şekilde:
2019'da 140 bin 874 arıza
2020'de 133 bin 381 arıza
2021'de 157 bin 902 arıza
2022'de 247 bin 549 arıza
2023'te 144 bin 209 arıza
Toplam 823 bin 915 arıza kaydı
Her yıl 100 bini hayli geçen bu arızlarla birlikte 5 yıllık süreçte yekün 823 bin 915'e ulaştı.