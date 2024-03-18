Dayan İstanbullu! 5 yıllık İETT faciası! Gözlerinize inanamayacaksınız...

İstanbullu 31 Mart'ta sandığa gidip şehri yönetecek başkanı seçecek.Seçim tarihi yaklaştıkça ise CHP'li İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesi gündemde.Bu 5 yıllık süreçte ise en çok dikkat çeken sorun toplu taşıma araçlarının ardı arkası kesilmeyen arızaları. Bu süreçte ise İETT otobüsleri dikkat çekiyor. 2019'dan bu yana yollarda arızalanan, yanan, yolda kalan otobüs görüntüleri eksik olmadı.İstanbulluları hayattan bezdiren bu arızların resmi verileri ortaya çıktı.Buna göre İETT otobüsleri son 5 yıllık otobüs arıza sayıları şu şekilde:2019'da 140 bin 874 arıza2020'de 133 bin 381 arıza2021'de 157 bin 902 arıza2022'de 247 bin 549 arıza2023'te 144 bin 209 arızaHer yıl 100 bini hayli geçen bu arızlarla birlikte 5 yıllık süreçte yekün 823 bin 915'e ulaştı.