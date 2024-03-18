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Beyaz Gazete
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Dayan İstanbullu! 5 yıllık İETT faciası! Gözlerinize inanamayacaksınız...

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 senesinden itibaren, İETT'de her yıl 130 bini geçecek şekilde toplamda 823 bin 915 otobüs arızası kayıtlara geçti.

Dayan İstanbullu! 5 yıllık İETT faciası! Gözlerinize inanamayacaksınız...
Ekleme: 18.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Dayan İstanbullu! 5 yıllık İETT faciası! Gözlerinize inanamayacaksınız...
İstanbullu 31 Mart'ta sandığa gidip şehri yönetecek başkanı seçecek.

Seçim tarihi yaklaştıkça ise CHP'li İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesi gündemde.

İstanbulluları canından bezdiren otobüs arızları

Bu 5 yıllık süreçte ise en çok dikkat çeken sorun toplu taşıma araçlarının ardı arkası kesilmeyen arızaları. Bu süreçte ise İETT otobüsleri dikkat çekiyor. 2019'dan bu yana yollarda arızalanan, yanan, yolda kalan otobüs görüntüleri eksik olmadı.

İstanbulluları hayattan bezdiren bu arızların resmi verileri ortaya çıktı.

Dayan İstanbullu! 5 yıllık İETT faciası! Gözlerinize inanamayacaksınız...

5 yıllık arıza bilançosu

Buna göre İETT otobüsleri son 5 yıllık otobüs arıza sayıları şu şekilde:

2019'da 140 bin 874 arıza

2020'de 133 bin 381 arıza

2021'de 157 bin 902 arıza

2022'de 247 bin 549 arıza

2023'te 144 bin 209 arıza

Toplam 823 bin 915 arıza kaydı

Her yıl 100 bini hayli geçen bu arızlarla birlikte 5 yıllık süreçte yekün 823 bin 915'e ulaştı.

Dayan İstanbullu! 5 yıllık İETT faciası! Gözlerinize inanamayacaksınız...