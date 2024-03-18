CHP'den Kandil'e 'Zeytinburnu'nda belediye makamı' vaadi! 'Kürdistan' hayali kuran DEM'liden itiraf: Seçim kazanılırsa başkan yardımcısıyım

CHP - DEM - Kandil üçgeninde boyut kazanarak büyüyen kirli ittifak tehlikeli sonuçlar arz etmeye başladı.Kandil'den gelen talimatla 'ittifakı sıkı tutmaya' çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. 'DEM'e göre isim belirliyoruz' itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.O ilçelerden biri de Zeytinburnu...CHP'nin Zeytinburnu listesinden İBB ve Zeytinburnu Meclisi'ne girecek olan DEM'li Abdulcabbar Barış'tan kirli ittifakı gözler önüne seren bir itiraf geldi.Barış, CHP'nin Zeytinburnu'nda seçimi kazanması halinde DEM'li Meclis Üyesi olarak Belediye Başkan Yardımcısı olacağını açık açık söyledi.DEM'li Barış, Zeytinburnu Belediyesi'ni yeniden yapılandıracaklarını ve bir çok kadroya kendi adamlarını yerleştireceklerini dile getirdi.Abdulcabbar Barış'ın konuştuğu programda CHP listesinden aday gösterilen DEM'lilerin seçim sonrası tekrar DEM'e geri dönecekleri söylendi;'Zeytinburnu'nda belediye başkan adayları çıkarmadık çünkü kazanamayacaktık''Bizim kazancımız olan Meclis üyelerimizi CHP listesinden aday gösterdik''Bunlar kazandıktan sonra istifa edip DEM Parti'ye geri dönecekler'Artık bütün belediyelerde bizi temsil edecek arkadaşlarımız olacak.Öte yandan CHP tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı verilen DEM Partili Abdulcabbar Barış, 'kürdistan' hayali kuran İHA ve SİHA düşmanı bölücü bir profil.Daha önceden de Yeşil Sol'dan vekil adayı olan Barış, bir TV programında yaptığı açıklamada;ifadelerini kullandı.2. SIRA - Abdulcebar Barış14. SIRA - Gülşen Kal Uzunyayla1. SIRA- (KONTENJAN)- Mahir Kaya