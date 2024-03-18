Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte detaylar...

Uzun süredir rekor üzerine rekor kıran altında düşüş başladı. Gram altın dün 2.241 TL'den işlem görürken bugün 2.226 TL'ye geriledi. Aynı şekilde dün 3.585 TL olan çeyrek altın bugün 3.562 TL olarak güne başladı.

Altın fiyatları, doların başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın yatay seyretmesiyle geriledi. Yatırımcılar aralarında Fed'in de olduğu bu haftaki para politikası toplantılarını bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.41 gerileyerek 2,147.20 dolar seviyesinde işlem gördü.Gram altın dün 2.241 TL'den işlem görürken bugün 2.226 TL'ye geriledi. Aynı şekilde dün 3.585 TL olan çeyrek altın bugün 3.562 TL olarak güne başladı.Gram altın 2.451,28 liraÇeyrek altın 3.647,44 liraYarım altın 7.294,88 liraCumhuriyet altını 14.545 liraGremse altın 41.354,00 liradan satılıyor.Dolar, 18 Mart 2024 sabahında 32,29 lira bandında işlem görürken, euro 35,21 lira seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:Dolar 32,2992 liraEuro 35,2144 liraSterlin 41,1654 liraRuble 0,3530 liraİsviçre Frangı 36,5754 liradan işlem görüyor.