Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte detaylar...
Uzun süredir rekor üzerine rekor kıran altında düşüş başladı. Gram altın dün 2.241 TL'den işlem görürken bugün 2.226 TL'ye geriledi. Aynı şekilde dün 3.585 TL olan çeyrek altın bugün 3.562 TL olarak güne başladı.
Altın fiyatları, doların başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın yatay seyretmesiyle geriledi. Yatırımcılar aralarında Fed'in de olduğu bu haftaki para politikası toplantılarını bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.41 gerileyerek 2,147.20 dolar seviyesinde işlem gördü.
Gram altın dün 2.241 TL'den işlem görürken bugün 2.226 TL'ye geriledi. Aynı şekilde dün 3.585 TL olan çeyrek altın bugün 3.562 TL olarak güne başladı.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Gram altın 2.451,28 lira
Çeyrek altın 3.647,44 lira
Yarım altın 7.294,88 lira
Cumhuriyet altını 14.545 lira
Gremse altın 41.354,00 liradan satılıyor.
DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?
Dolar, 18 Mart 2024 sabahında 32,29 lira bandında işlem görürken, euro 35,21 lira seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:
Dolar 32,2992 lira
Euro 35,2144 lira
Sterlin 41,1654 lira
Ruble 0,3530 lira
İsviçre Frangı 36,5754 liradan işlem görüyor.
Gram altın dün 2.241 TL'den işlem görürken bugün 2.226 TL'ye geriledi. Aynı şekilde dün 3.585 TL olan çeyrek altın bugün 3.562 TL olarak güne başladı.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Gram altın 2.451,28 lira
Çeyrek altın 3.647,44 lira
Yarım altın 7.294,88 lira
Cumhuriyet altını 14.545 lira
Gremse altın 41.354,00 liradan satılıyor.
DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?
Dolar, 18 Mart 2024 sabahında 32,29 lira bandında işlem görürken, euro 35,21 lira seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:
Dolar 32,2992 lira
Euro 35,2144 lira
Sterlin 41,1654 lira
Ruble 0,3530 lira
İsviçre Frangı 36,5754 liradan işlem görüyor.