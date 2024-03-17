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Beyaz Gazete
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Kırşehir’de yolcu otobüsü şarampole devrildi! 15 kişi yaralandı

Kırşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekleme: 17.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Kırşehir’de yolcu otobüsü şarampole devrildi! 15 kişi yaralandı
Kırşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.

Ankara'dan Kayseri'ye giden Z.B. idaresindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Mucur ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan, sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi Mucur ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kırşehir’de yolcu otobüsü şarampole devrildi! 15 kişi yaralandı

Kırşehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi! 15 kişi yaralandı

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.