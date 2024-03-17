Kırşehir’de yolcu otobüsü şarampole devrildi! 15 kişi yaralandı
Kırşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kırşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kayseri'ye giden Z.B. idaresindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Mucur ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan, sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi Mucur ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Kırşehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi! 15 kişi yaralandı
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.