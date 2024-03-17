Kırşehir’de yolcu otobüsü şarampole devrildi! 15 kişi yaralandı

Kırşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.Ankara'dan Kayseri'ye giden Z.B. idaresindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Mucur ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan, sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi Mucur ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.Kırşehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi! 15 kişi yaralandıYaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.