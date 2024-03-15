İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,15 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 88,96 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 15 Mart 2024 Cuma günü yüzde 78,32 olarak ölçüldü.Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 15 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %87,69Darlık Barajı: %86,3Elmalı Barajı: %88,96Terkos Barajı: %78,78Alibey Barajı: %70,11Büyükçekmece Barajı: %74,55Sazlıdere Barajı: %58,15Istrancalar Barajı: %77,28Kazandere Barajı: %66,96Pabuçdere Barajı: %62,16