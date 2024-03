ABD'den skandal karar! Yardım bahanesiyle silah sevkiyatı

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı.İsrail, saldırılarını 160 gündür sürdürürken dünyanın gözü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için son sığınak haline dönen Refah'ta. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu her fırsatta Refah'a karadan da saldıracaklarını söylüyor.1.4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah, Gazze'de kısmen ayakta kalan tek yer oldu. ABD'nin de kapalı kapılar ardında İsrail'in Refah katliamına yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası saldırısına şartlı destek vereceği iddia edildi.ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberinde, Biden yönetiminin Refah'a geniş çaplı bir saldırıdan kaçınması halinde, İsrail'in kentteki 'üst düzey Hamas üyelerini hedef almasını' destekleyeceği öne sürüldü.Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li 4 yetkiliye göre, yapılan özel görüşmelerde İsrail'e 'topyekün savaştan ziyade 'terörle mücadele' operasyonlarına yakın bir planı destekleyebileceklerinin sinyalini verdiği' belirtildi.Haberde, Biden yönetiminin bazı üst düzey yetkililerinin, İsrail'in Refah'a yakın zamanda büyük bir saldırı düzenlemesine şüpheyle baktığına işaret edilirken, ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin ise '(İsrail) Güçlerini yeniden konumlandırmak zorunda olurlardı ancak bu olmadı. (Bu nedenle saldırı) Yakın değil.' dediği kaydedildi.Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Refah'ta 'eylemde bulunmamasının İsrail'in ABD uyarılarını dikkate aldığının işareti' olduğu değerlendirmesini yaptı.Haberde, İsrail'in Refah'a nasıl bir saldırı gerçekleştireceğinin 'ABD ile ittifakının durumunu etkileyeceği' yorumuna yer verildi.Biden'ın İsrail'e silah göndermeye herhangi bir kısıtlama getirmediğini ifade eden yetkililer, ancak İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi halinde bunu gündeme alabileceğini belirtti.Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir 'kırmızı çizgi' olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun 'İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini' söylemişti.Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirtti.Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından basın açıklaması yaptı.İsmail es-Sevabite, açıklamasında, 'Dünya, işgalci İsrail'in suçlarını engellemekten tamamen aciz durumda. Filistin halkımıza yönelik soykırım savaşını durduramamasından ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz.' ifadelerine yer verdi.İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, 'İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor.' değerlendirmesinde bulundu.Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyen Filistinlilerin tank ve helikopterlerle hedef alındığını ifade eden Sevabite, Gazze Şeridi'nde uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yardım dağıtmasının önünü açtıklarını ancak İsrail'in bilinçli olarak Filistin halkına karşı açlık politikasını sürdürdüğünü aktardı.Sevabite, Gazze Şeridi'ne giren yardımların oldukça sınırlı olduğunu, İsrail'in açlık politikasını sürdürmek için özellikle Gazze ve kuzey kentlerinde iki gündür ikmal ve yardım merkezlerini hedef aldığını kaydetti.