Silahlarla ve uyuşturucularla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. S.S.O. (25), T.D. (20), U.A. (21) ve M.M.Y. (19) isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda peçeteye emdirilmiş halde 20,90 gram uyuşturucu madde, iki ruhsatsız tabanca, 25 mermi, bir cep telefonu, iki aseton şişesi, 765 lira nakit para ele geçirildi. S.S.O. isimli şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.