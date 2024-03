Murat Kurum'dan müjde! İşçiler ekran başına...

TÜMSİAD üyeleri ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TÜMSİAD'ın ülke ekonomisine değerli katkılar sağladığını belirtti. Kurum ayrıca, medeniyetimizden miras ticaret ahlakını iş dünyasında yeniden hakim olması için gayret gösteren TÜMSİAD'a teşekkür etti.İstanbul'u küresel ticaretin merkezi haline getireceklerini söyleyen Murat Kurum, 'İstanbul'un ticaretine; kamu, belediye, özel sektör hep birlikte bütüncül bir anlayışla yaklaşacağız. Güçlü ev ekonomisi ve güçlü esnaf diyerek emekçimizin, emeklimizin, üreticimizin, kadın ve gençlerimizin yanında olacağız' dedi.Kurum, İstanbul'un en önemli gündeminin deprem ve ulaşım olduğuna dikkat çekti. İstanbul'da yaşayan kadınlara kendi işlerinin patronları olabilmeleri için 100 bin TL destek vereceklerini belirten Kurum, ayrıca İSMEK'i de özüne döndüreceklerini sözlerine ekledi.İstanbul'un ve İstanbulluların ekonomisini merkeze alacaklarını belirten Murat Kurum, 'Tabii bunu yaparken de sanayicilerimizin yanında işçi kardeşlerimizin düşük fiyatlarla konut edinmelerini sağlayacak yatırımları ve sanayi dönüşümünü gerçekleştireceğiz' dedi.Kurum, konuşmasının sonunda İstanbul'a yeni sanayi sitelerini inşa edeceklerini sözlerine ekledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TÜMSİAD'ı ziyaret etti.'TÜMSİAD ÜLKEMİZİN EKONOMİK POLİTİKALAR ÜRETMESİNE MÜSTESNA KATKILAR SAĞLAMAKTADIR'TÜMSİAD'ın, İstanbul'un ve Türkiye'nin üretim ekonomisine önemli katkıları olduğunu vurgulayan Murat Kurum, 'Uluslararası arenada ilkeli ticaret anlayışını düstur edinen TÜMSİAD ile 1 Nisan sonrası İstanbul için gerçekleştireceğimiz hedefler ile neler yapabileceğimizi konuştuk. TÜMSİAD'ımız ülkemizin ekonomik politikalar üretmesine çok müstesna katkılar sağlamaktadır. TÜMSİAD, kadim medeniyetimizin mirası ticaret ahlakının, iş dünyamızda yeniden hâkim olabilmesi için gayret göstermektedir.' dedi.'İSTANBUL'U KÜRESEL TİCARETİN MERKEZİ HALİNE GETİRECEİZ'İstanbul'a hizmet etmek için aylardır yollarda olduklarını söyleyen Murat Kurum, 'Yolculuğumuzun ilk gününde İstanbul'umuza, esnafımıza, ticaret erbabı kardeşlerimize, sanayicimize, tüm üreten kesimlerimize bir söz verdik. ‘İstanbul'umuzu küresel ticaretin merkezi haline getireceğiz' dedik. Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde lojistik köylerimizi kuracağımız ve esnafımızın da bu lojistik köylerden tarihi İpek Yolu üzeri ile lojistiğini ve transferini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği adımları atmak istiyoruz. İstanbul'un ticaretine; kamu, belediye, özel sektör hep birlikte bütüncül bir anlayışla yaklaşacağız.” diye konuştu.İstanbul'un her iki yakasına kuracakları lojistik merkezler sayesinde, ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşıyacaklarını söyleyen Kurum, şöyle devam etti:“Güçlü ev ekonomisi ve güçlü esnaf diyerek emekçimizin, emeklimizin, üreticimizin, kadın ve gençlerimizin yanında olacağız. İstanbul'un üretimi için önemli olan yatırımlarımızın başında; İstanbul'un iki yakasında kuracağımız 6 yeni lojistik merkezimiz geliyor. Lojistik merkezlerimizde; üreten İstanbul'un üreten insanları için gereken tüm temel hizmet birimleri yer alacak. Serbest bölge, antrepo, tır parkları, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi alanları ve demiryolu entegrasyon alanlarımızı bu lojistik merkezlerimizde kuracağız. Bu yatırımlarımızla, kent içi ulaşımını oldukça etkileyen yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşıyacağız. Biz, kişi başına düşen gelirin arttığı, herkesin ürettiği, hane ekonomisinin güçlendiği bir İstanbul idealiyle çalışıyoruz ve bu hedefimize emin adımlarla yürüyoruz.”'ARA TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEĞİZ'Murat Kurum, İstanbul'da yaşayan kadınların üretime katılarak kendi patronları olabilmeleri için mali destek sağlayacaklarını hatırlattı. “Ara teknik eleman konusunda sıkıntılar var, biliyoruz.” diyen Kurum, “İBB olarak ara teknik eleman yetiştirilmesi konusunda sanayicilerimizle birlikte yerinde yetiştirdiğimiz ve sertifikalandırdığımız ara elemanlar ile üretime istihdama katkı saylayacağız. Hangi sektörde olursa olsun kadınlarımızın yanında olacağız. Ve ilk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100'er bin TL hibe desteği vereceğiz.İstanbul ile özdeşleşen, kadınlarımızın, gençlerimizin meslek edinmesinde önemli bir yeri olan İSMEK'i özüne döndüreceğiz. Müfredatımızı dünya standartlarına çıkaracağız. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.” sözleriyle, mesleki eğitime verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. 100 bin genç girişimciye donanımlı paylaşımlı ofis vaadini de yineledi.'İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ DEPREM VE ULAŞIM'İstanbulluların İBB'den öncelikli beklentilerini her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Kurum, “İstanbul'un en önemli gündemlerinin başında ilk olarak deprem, ikincisi de ulaşım geliyor. Deprem gerçeği algıyla yönetilebilecek bir gerçek değil. Baktığınızda bir irade ortaya koymanız gerekiyor. Bu iradeyi koyup gerçek anlamda İstanbul'un sanayisine, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına o mücadeleyi ortaya koymak çok önemli. İstanbul'da 1,5 milyon riskli binanın bulunduğu ve bunların 600 binin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Yine ticari ve sınai niteliğindeki riskli kısımların bir an önce yenilenmesi ve deprem dönüşümü ile birlikte yeni huzurlu konutlara kavuşmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Buna ilişkin de hem sanayi de hem üretim de hem de konut anlamında bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz. Riskli gördüğümüz fabrikalarımızın, iş yerlerimizin yenilenmesi adına o iradeyi ortaya koyacağız.' dedi.'İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN DÜŞÜK FİYATLARLA KONUT EDİNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ'Konuşmasında, yüksek teknolojiye dayalı, pahada ağır yükte hafif ürünler üreten bir İstanbul vizyonunu ortaya koyan Murat Kurum, “Hızlı bir şekilde büyük bir planlama çerçevesinde İstanbul'u çeperleriyle birlikte Marmara ile öbür tarafta Trakya ile birlikte değerlendirip, Edirne'den giren bir tırın İstanbul'dan Anadolu'ya nasıl yayılması gerektiğini buradaki merkezin gelecek 50 yılında dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda sanayinin yönlendirildiği bir anlayışı sergiliyor olacağız.” diye konuştu.Kurum, sözlerini, “İşçi kardeşlerimizin düşük fiyatlarla konut edinmelerini sağlayacak yatırımları ve sanayi dönüşümünü gerçekleştireceğiz” diyerek noktaladı.Murat Kurum'u ziyaretinde, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve beraberindeki heyet karşıladı.