Beyaz Saray'da Alarma Geçildi! Silah Sesleri Duyuldu

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.Henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı.ABD Gizli Servisi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, personelinin bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini, kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğunu ve durumunun henüz bilinmediğini bildirdi.