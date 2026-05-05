Akın Gürlek Paylaştı! Tam 1,6 Milyar Liralık...

Emniyet güçleri, her türlü suçla mücadelesini sürdürürken, sanal dünyada da aralıksız şekilde çalışmaya devam ediyor.Son olarak bu sabah İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek aktardı.Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiği tespit edilen suç örgütünün çökertildiğini paylaşan Bakan Gürlek, ayrıca şu sözleri kullandı:“Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz!Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.”“Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum.Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!”