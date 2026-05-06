Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların; Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Sıcaklıkların, yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 10°C, 20°C
öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 21°C
öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 8°C, 21°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 14°C
Sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 18°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 16°C
İç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzurum, Kars ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KARS 0°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 5°C, 14°C
Sabah saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 19°C
Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.