Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklıkların, yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 6°C, 25°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA 10°C, 20°Cöğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 4°C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 9°C, 20°CParçalı ve az bulutluİZMİR 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 4°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 21°Cöğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutluBURDUR 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutluHATAY 8°C, 21°CÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 14°CSağanak yağışlıESKİŞEHİR 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutluKONYA 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıÇok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 18°CYağmur ve sağanak yağışlıARTVİN 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 16°Cİç kesimleri sağanak yağışlıTRABZON 11°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzurum, Kars ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ERZURUM 1°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluKARS 0°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluMALATYA 7°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN 5°C, 14°CSabah saatlerinde yağmurluÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 7°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 7°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 7°C, 19°CSabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 9°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.