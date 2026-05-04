Google’dan Haber Akışını Değiştirecek Özellik! “Tercih Edilen Kaynaklar” Artık Herkese Açık

Şirketten yapılan açıklamaya göre özellik, Google Arama'daki “Öne Çıkan Haberler” (Top Stories) bölümünü kişiselleştiriyor. Kullanıcılar istedikleri yayınları seçerek, bu sitelerin içeriklerini arama sonuçlarında daha görünür hale getirebiliyor.Google'ın paylaştığı verilere göre, bir site “tercih edilen kaynak” olarak işaretlendiğinde kullanıcıların o siteye tıklama olasılığı yaklaşık iki kat artıyor.Bu durum, özellikle haber siteleri için önemli bir trafik kaynağı olarak görülüyor. Çünkü kullanıcıların manuel olarak seçtiği yayınlar, ilgili haber aramalarında daha üst sıralarda ve daha sık gösteriliyor.Özellik aktif edildiğinde Google, arama sonuçlarında yeni bir alan da açıyor. “Kaynaklarınızdan” başlığı altında kullanıcıların seçtiği sitelerin içerikleri ayrı bir bölümde listeleniyor.2025 yılında sınırlı bölgelerde test edilen özellik, Nisan 2026 itibarıyla Türkçe dahil tüm dillerde küresel olarak erişime açıldı.Uzmanlara göre bu adım, Google'ın haber tarafında daha fazla “kullanıcı kontrolü” sunma stratejisinin bir parçası.“Tercih edilen kaynaklar” özelliği, özellikle haber siteleri açısından kritik bir değişim anlamına geliyor. Kullanıcıların bir siteyi doğrudan seçmesi, o yayının Google'daki görünürlüğünü artıran yeni bir sinyal olarak değerlendiriliyor.Google da yayıncılara, okurlarını bu özelliği kullanmaya yönlendirmelerini öneriyor. Bunun için sitelere özel butonlar ve doğrudan ekleme linkleri kullanılabiliyor.