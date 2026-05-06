Soruşturma Derinleşiyor! Böcek Ailesi'nin Mal Varlığına El Konuldu

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor.Yapılan soruşturmalar ile CHP'li belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk sarmalında olduğu görülüyor.Bu kapsamda da Antalya'da yapılan operasyon çok konuşuldu.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon Türkiye'nin gündeminde...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek tutuklandı.Tutuklamanın ardından Zuhal Böcek'in ifadeleri gündemdeki yerini korurken, yeni bir gelişme daha yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek'in ‘rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından mal varlıklarına el konuldu.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik yürütülen “ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması” soruşturması kapsamında, yeni bir operasyon yapıldı.Soruşturma sürecinde; Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.Bu kapsamda, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.Yapılan tespitlerde, söz konusu eylemler neticesinde 113 milyon 426 bin 440 TL tutarında kamu zararının oluştuğu tespit edildi.Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (tutuklu) ile Genel Sekreter Cansel Tuncer'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Operasyon kapsamında; 29 şüpheli (2'si cezaevinde bulunan) yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.Şüphelilere ait çok sayıda adreste gerçekleştirilen aramalarda; dijital materyaller, mali kayıtlar ve suç unsuru olduğu değerlendirildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K., 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya 'irtikap' suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alınmıştı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin, hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer almış, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürülmüştü.Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girmişti.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.