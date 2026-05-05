Yerli Savunma Sistemleri Görücüye Çıktı! Sarsılmaz Sahada

Türk savunma sanayisinin lider şirketi Sarsılmaz, yerli mühendislik gücüyle geliştirdiği yeni nesil savunma sistemlerini ve entegre üretim kabiliyetlerini SAHA EXPO 2026 kapsamında uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu.Yaklaşık 150 yıllık üretim ve mühendislik birikimine sahip olan Sarsılmaz; silah, mühimmat, robotik platformlar, uzaktan komutalı sistemler, orta kalibre çözümler ve hassas üretim kabiliyetleriyle savunma sanayisine bütüncül çözümler sunan teknoloji şirketi konumunu fuarda güçlü şekilde ortaya koydu.Düzce'de 120 bin metrekare alan üzerine kurulu entegre üretim tesisiyle Avrupa'nın en büyük silah üretim merkezine sahip olan Sarsılmaz, 80'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ve yüksek hassasiyetli üretim altyapısıyla küresel ölçekte dikkat çekti. Şirket, grup şirketleriyle oluşturduğu ekosistem sayesinde modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına yanıt veren entegre çözümlerini SAHA EXPO ziyaretçilerine aktardı.Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı ve BEST Defence Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akalın, SAHA EXPO 2026 kapsamında modern muharebe sahasında başarının artık tekil ürünlerden değil, entegre sistemlerden geçtiğini vurguladı.“Bugünün savunma ihtiyaçları, yalnızca iyi tasarlanmış tek bir ürünle karşılanabilecek noktayı geride bıraktı. SAHA EXPO 2026'da; platform, sensör, yazılım, mühimmat ve silah sistemlerinin birlikte çalışabildiği bütüncül yapımızı ortaya koyduk. Sarsılmaz, BEST Defence, LA2 Dynamics, TR Mekatronik, BPS ve ÜNİMETAL ile birlikte yalnızca ürünlerimizi değil, uçtan uca çözüm üreten savunma ekosistemi vizyonumuzu sergiledik.”Akalın, bu yaklaşımın Sarsılmaz'ı klasik üretici kimliğinin ötesine taşıdığını belirterek, farklı sistemleri aynı mimari içinde buluşturabilme kabiliyetinin fuarda en çok ilgi gören başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ise şirketin köklü geçmişini bugünün savunma teknolojileriyle birleştiren dönüşümünü SAHA EXPO 2026'da güçlü şekilde yansıttıklarını belirtti:“1880 yılında Elazığ'da başlayan yolculuğumuz bugün global ölçekte rekabet eden bir mühendislik ve teknoloji gücüne dönüştü. SAHA EXPO 2026'da geldiğimiz noktayı, ürün çeşitliliğimizi ve entegre çözüm kabiliyetimizi uluslararası paydaşlarla paylaşma fırsatı bulduk.”Aliş, Sarsılmaz'ın artık yalnızca bir üretici değil, savunma ekosistemine yön veren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayarak, uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerinin fuarda kurulan iş birlikleriyle daha da güçlendiğini ifade etti.Sarsılmaz'ın kendisini hiçbir zaman yalnızca bir silah üreticisi olarak konumlandırmadığını vurgulayan Aliş, şöyle devam etti:“Sarsılmaz olarak kendimizi hiçbir zaman sadece bir üretici olarak görmedik. Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik dönüşümünde aktif rol alan, mühendislik odaklı çözümler geliştiren ve savunma ekosistemine yön veren bir teknoloji şirketi olarak konumlandık. Bugün geldiğimiz noktada, bir ordunun farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek entegre bir yapı sunuyoruz”.Sarsılmaz'ın 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Aliş, şirketin global ölçekteki hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi:“Sahip olduğumuz bilgi birikimini, değişen tehdit algılarına ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre sürekli güncelliyoruz. Ürün gamımızı genişletirken aynı zamanda ihracat kabiliyetimizi, kullanıcı güvenini ve uluslararası etkimizi de büyütüyoruz. Odağında savunma, genlerinde teknoloji olan bir şirket olarak hedefimiz net: Türk mühendisliğini global ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak ve ülkemizin savunma sanayisindeki etkisini uluslararası arenada daha da ileriye götürmek.”SAHA EXPO 2026'da Sarsılmaz standında; üretimden nihai sistem mimarisine kadar uzanan “uçtan uca entegre çözüm” yaklaşımı ziyaretçilere aktarıldı.Fuarda öne çıkan sistemler arasında:-SAR9 SP Special tabanca-SAR Drone Killer-SAR 556 MT makineli tüfek-SARBOT'un yeni versiyonu-BEST Defence gizlenebilir UKSS-TR Mekatronik 20 mm 6 namlulu topyer aldı.LA2 Dynamics tarafından geliştirilen SARBOT'un yeni versiyonu ilk kez uluslararası arenada tanıtılırken, TR Mekatronik'in %95'in üzerinde yerlilik oranına sahip 20 mm top sistemi de yoğun ilgi gördü.BEST Defence'in gizlenebilir UKSS çözümü düşük görünürlük ve hızlı reaksiyon kabiliyetiyle dikkat çekerken, insansız hava araçlarına karşı geliştirilen SAR Drone Killer sistemi fuarın öne çıkan çözümleri arasında yer aldı.Sarsılmaz, SAHA EXPO 2026'da grup şirketleriyle birlikte sergilediği bu bütüncül yapı ile Türkiye savunma sanayisinin mühendislik, üretim ve entegrasyon kabiliyetlerini uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koydu.