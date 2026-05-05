Mahkemeden Tahliye Kararı! 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu

Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, sanıklar Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Tutuş (Kalaycıoğlu), Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran, İzzet Yıldızhan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ve Ahmet Özkoç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede 10 isim şüpheli sıfatıyla yer aldı.Hazırlanan iddianamede, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, 'kasten öldürme', sanıklar Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'suçluyu kayırma' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.Sanık Engin Taşkıran hakkında 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar hapis talep edildi.İddianamede, sanıklar İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi istendi.Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edildi. Tensip zaptı düzenlenerek 22 Haziran'a duruşma günü verildi. Öte yandan tensip zaptıyla birlikte sanık İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi.