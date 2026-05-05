Başkentte Ulaşım Çilesi! Ankara Metrosu Kilitlendi

CHP'li başkan Mansur Yavaş, Ankara'da ulaşım ve altyapı ile ilgilenmiyor.Ankara'da baş gösteren trafik sorununa toplu taşımada yaşanan sıkıntılar da ekleniyor.Sabah saatlerinde Ankara'da metroda yaşanan sıkıntı nedeniyle vatandaşlar, uzun süre bekledi.Uzun süre metrodaki sorunun çözülmesini bekleyen vatandaşlar, isyan etti.Güvenlik görevlisine derdini açıklamaya çalışan vatandaşlar, arıza sonrası otobüs seferlerinin konulması gerektiğini söyledi.Vatandaşlardan birinin ise 'En azından otobüs seferleri konulsun. 1 saat oldu. Bıktık artık her gün aynı şey.' diye bağırdığı duyuldu.