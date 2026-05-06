Yunan Basınında YILDIRIMHAN Yankısı! 'Türkler Kıtalararası Füze Tanıttı'

Savunma sanayi alanında aralıksız büyüme ve gelişme ile dikkat çeken Türkiye, imza attığı bir projeyi daha dünya sahnesine sundu.Bir ilke imza atılarak geliştirilen kıtalararası balistik füze Yıldırımhan SAHA 2026 fuarında vitrine çıktı.6000 kilometre menzili başta olmak üzere yüksek düzeyli, stratejik özellikleri ile öne çıkan Yıldırımhan, dünya basınında yankı uyandırdı.Yunanistan'ın önde gelen savunma sitelerinden Militaire, gelişmeyi 'Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalararası füzeyi sundu.' başlığıyla duyurdu.Emekli hava subayı ve savunma analisti Spyridon Kissas imzalı haberde, projenin teknik detaylarına vurgu yapıldı.Haberde füzenin kapasitesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:'YILDIRIMHAN' olarak adlandırılan füze, 6 bin kilometre menzile ve 9 Mach hıza sahip olacak. Sıvı nitrojen tetroksit ile çalışan dört motorla donatılan bu sistem, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeni noktayı simgeliyor.'Haberde ayrıca projenin ismiyle ilgili tarihsel bir değerlendirme yapılarak, 'Füze adını, savaşlardaki hızı ve cesareti nedeniyle 'Yıldırım' lakabını alan Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'den alıyor.' denildi.Yunan medyasındaki diğer yorumlarda ise 6 bin kilometrelik menzilin stratejik bir değişim anlamına geldiği ve projenin gelişim sürecinin Atina tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.Fuarın son günü olan 9 Mayıs'a kadar projeye dair daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.