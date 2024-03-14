Kuzu balığı sandı oltaya köpek balığı takıldı!

Antalya'da Almanca öğretmenliği yapan ve boş zamanlarını teknesiyle balığa çıkan Ali Varol, balık tutmak için Boğaz mevkisinden denize açıldı.150-200 metre açıldıktan sonra kuzu balığı avlamak için oltasını attı.Kısa süre sonra Varol'un oltasına büyük bir balık takıldı. Misinayı dikkatli bir şekilde çekmeye başlayan Ali Varol, balık yaklaştıkça heyecanlanmaya başladı.Bu anlar cep telefonu tarafından kaydedilirken, Varol, en az 10 kilo bir kuzu balığı yakaladığını düşünerek sevinç yaşamaya başladı.Balık yaklaştıkça heyecan artarken, kuzu yakaladığını tahmin eden Ali Varol gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Varol, oltanın ucunda 25 kilo olduğu tahmin edilen köpek balığı ile göz göz geldi.