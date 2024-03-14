Başkan Gültak: Yeni dönemde bin 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi hazır

Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, seçim ziyaretleri kapsamında Çay Mahallesi sakinleri, mahalle esnafı ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Ziyaretlere, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile birçok parti yetkilisi de eşlik etti.'Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümden geçiyor'Gültak, "Halkımızdan önümüzdeki yeni dönem için alacağımız 5 yıllık vize sayesinde Çay, Çilek, Turgut Reis, Bahçe ve Barış mahallelerimizde bin-bin 200 civarında modern konutla kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceğiz. Çünkü Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümden geçiyor. Herkes yıllardır şehrimizin girişinin kötü olduğunu söyler ama hiç kimse hiçbir şey yapmaz. İşte kentsel dönüşümle birlikte şehrimizin girişi de modern bir hale gelecek" dedi.Görev süresince Çay Mahallesi'ni daha önce de pek çok kez ziyaret ettiğini belirten Başkan Gültak, kentsel dönüşüm projesi ve diğer hizmetlerle mahallenin birçok eksiğini giderdiklerini söyledi.Kendilerine iletilen şikâyet konularının, genelde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'yi ilgilendiren altyapı hizmetleri olduğunu, bu talepleri de ilgililere bildireceklerini kaydeden Başkan Gültak, "Akdeniz'de artık barış, huzur ve kardeşlik var. Hiçbir ayırım yapmadan halkımıza sunduğumuz hizmetlerle de bu duygular pekişiyor. İnşallah 31 Mart'ta ipi tekrar göğüsleyeceğiz, barışın ve kardeşliğin yeniden teminatı olacağız. Çünkü Türk, Kürt, Arap, Laz, Alevi veya Sünni tüm vatandaşlarımızın nasıl ki belediye başkanı olduysak, tüm mahallelerde hizmet ürettiysek, kentsel dönüşüm projeleri ile kadınlara yönelik projelerle, gençlerimizin eğitimine yönelik projelerle, en önemlisi de şehrimizin imarı ile bizzat ilgilenip şehrimizin ve ilçemizin marka değerini yükselteceğiz" diye konuştu.Başkan Gültak, Çay Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşüme büyük rağbeti olduğunu belirterek, "Özellikle mahalleli kadınlar TOKİ projelerinin devam etmesini istiyor. Modern, yeni, güvenli, doğal gazlı, park ve yeşil alanları olan yeni bir yaşam alanı talep ediyorlar. Proje ile Çay Mahallesi'nin evleri diğer ilçelerdeki evler gibi değerlendi. Bu hayatı gören gerek Çay, gerekse Çilek ve diğer mahallelerdeki kadınlar da yeni evler istiyorlar. Önümüzdeki dönem için alacağımız 5 yıllık vize sayesinde, başta Çay olmak üzere Çilek, Turgut Reis, Bahçe ve Barış mahallelerimizde bin-bin 200 civarında konutla kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğiz. Zira hep söylediğim üzere Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümden geçiyor. Herkes yıllardır şehrin girişinin kötü olduğunu söyler ama hiçbir şey yapmaz. İşte kentsel dönüşümle birlikte şehrimizin girişi de modern bir hale gelecek" şeklinde konuştu."Akdeniz'e yeni kültür sanat evleri ile taziye evleri kazandıracağız"Kentsel dönüşümün uygulandığı alanlara, mahalleli kadınların geleneksel tandır ekmeği yapabilmesi için yeni tandır evleri yaptıklarını da kaydeden Başkan Gültak, "Akdeniz'e ayrıca şu ana kadar 7 tane taziye evi de kazandırdık. Yeni dönemde en az 10 taziye evi daha yapmak istiyoruz. Çünkü kültürümüzde taziye geleneği büyük önem taşıyor. Yine yeni dönemde ayrıca 15-20 civarında da kültür ve sanat evini Akdeniz'e kazandırmayı planladık" diye konuştu."Barış ve kardeşliğin teminatı olmaya devam edeceğiz"Sahada vatandaşların büyük memnuniyeti ile karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Gültak, "İnanıyorum ki 31 Mart'taki seçimde halkımızın desteği ve teveccühü ile Akdeniz'de tekrar ve büyük farkla seçilerek yeniden görevimizin başında olacağız, vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet vermeye kesinti olmadan devam edeceğiz. Geçen 5 yılda olduğu gibi barışın, huzurun ve kardeşliğin teminatı olmaya devam edeceğiz" dedi.