Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek

Türkiye, uzun yıllardır güvenlik tehdidi olan terör örgütü PKK'ya karşı hem içeride hem de dışarıda kararlı bir mücadele yürütüyor.Türkiye'nin bu mücadelesi, sadece güvenlik güçlerinin askeri operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp, sosyo-ekonomik önlemler ve uluslararası işbirliklerini de kapsayan geniş bir yelpazede gerçekleşiyor."Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız"Geçtiğimiz günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı vermişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecekTüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret edeceği öğrenildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, şöyle konuştu:"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."Yıldız, "Yarın(13 Mart) Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi."Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak"Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."