  • USD: 31,94 - 32,00
  • EURO: 34,94 - 35,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ'den aranan ihraç astsubay yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyesi olmaktan aranan bir şahıs yakalandı.

Ekleme: 11.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'den aranan ihraç astsubay yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Balıkesir İlamat ve İnfaz Bürosu'nun kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki astsubaylık görevinden KHK ile ihraç edilen bir şahıs Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.